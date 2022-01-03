Происшествия

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В Омской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей парами хлора

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту отравления парами хлора 9 детей по признакам преступления, предусмотренного ст.

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