ГлагоL

21 689 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Поэтому и задерживаем, а не домогаемся.Виктора Бута могу...
  • Lanka Lankina
    Ужасно!Собака умерла от ...
  • Анатолий Тиминов
    Я за санкции в отношении лиц, имеющих счета, бизнес и недвижимость на территории "наших партнеров" пока Украина не по...Британия ввела са...

Маск оставил Рогозину сообщение о своей «смерти при загадочных обстоятельствах»

Маск оставил Рогозину сообщение о своей «смерти при загадочных обстоятельствах»

Маск ответил на обвинения в «снабжении фашистских сил на Украине».фото: wikipedia.org/CC BY 2.0--> Основателя SpaceX Илон Маск ответил на сообщение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, обвинившего американца в «снабжении фашистских сил на Украине».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх