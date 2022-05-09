Маск оставил Рогозину сообщение о своей «смерти при загадочных обстоятельствах»

Маск ответил на обвинения в «снабжении фашистских сил на Украине».фото: wikipedia.org/CC BY 2.0--> Основателя SpaceX Илон Маск ответил на сообщение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, обвинившего американца в «снабжении фашистских сил на Украине».