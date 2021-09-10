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«Кощунство и варварство» – под Херсоном «декоммунизировали» улицу Терешковой

«Кощунство и варварство» – под Херсоном «декоммунизировали» улицу Терешковой

В селе Марьяновка Херсонской области переименовали улицу, названную в честь первой женщины космонавта Валентины Терешковой.

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Александр Свиридов
Дурни были -веселились, как проспались- прослезились,,,,,
Георгий Михалев
Почему не забрали Херсонскую область до сих пор.
абрам вербин
Огорчён, что дебилизм так глубок в окраине. :(
кормчий
Надо было не Школьной назвать, а ул Параськи ( жены Степана Бандеры, по кликухе Сопля )
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