Только новостиПолитика«Кощунство и варварство» – под Херсоном «декоммунизировали» улицу Терешковой В селе Марьяновка Херсонской области переименовали улицу, названную в честь первой женщины космонавта Валентины Терешковой.Вернуться к статье77НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр СвиридовДурни были -веселились, как проспались- прослезились,,,,,ГМГеоргий МихалевПочему не забрали Херсонскую область до сих пор.абрам вербинОгорчён, что дебилизм так глубок в окраине. :(кормчийНадо было не Школьной назвать, а ул Параськи ( жены Степана Бандеры, по кликухе Сопля )Vladimir LioubimcevСейчас на Украине ПРИДУРАШНЫЙ РЕЖИМ!IAIness AarteeА, памятник Терешковой чем мешал?Житель Земли МакаренковМосГаз, ЛенГаз…, продолжите перечень с города Херсон…Комментировать
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