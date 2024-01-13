В России открыли крупнейшее месторождение золота с 1991 года. В месторождении Совиное на Чукотке подтверждены запасы более 100 т драгоценного металла, передаёт РБК со ссылкой на компанию «Атомредметзолото».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии