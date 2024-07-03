Уволившиеся чиновники правительства США призвали Байдена поменять подход к Газе

Уволившиеся со своих постов из-за несогласия с позицией США по палестино-израильскому конфликту 12 чиновников правительства страны обратились в совместном заявлении к администрации президента Джо Байдена с жесткой критикой его политики на Ближнем Востоке, призвав Соединенные Штаты поменять свой подход к этому кризису.