Уволившиеся чиновники правительства США призвали Байдена поменять подход к Газе

Уволившиеся со своих постов из-за несогласия с позицией США по палестино-израильскому конфликту 12 чиновников правительства страны обратились в совместном заявлении к администрации президента Джо Байдена с жесткой критикой его политики на Ближнем Востоке, призвав Соединенные Штаты поменять свой подход к этому кризису.
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