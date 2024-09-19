«Систематические приёмы». Севастопольская прокуратура взялась за обманутых дольщиков и доведёт дело до конца

Первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин провел выездной прием пайщиков жилищно-строительного кооператива «Жилком» по вопросам завершения строительства многоквартирных домов по адресу: проспект Победы, 29А.
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