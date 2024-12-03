Будем дружить селами

Жители Ведлозера радушно приняли артистов из соседнего района в Доме карельского языка В первый день зимы в Доме карельского языка села Ведлозеро состоялся концерт группы WE’re no GREAT (ВИнеГРЕТ) из Видлицы.
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