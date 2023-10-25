На Ямале онкобольные смогут лечиться в новом радиотерапевтическом комплексе

Комплекс для проведения лучевой терапии онкобольных построят в Новом Уренгое. Вместе с ним в газовой столице появится хирургический комплекс и психотерапевтическое отделение, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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