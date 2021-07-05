Север Столицы

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Нашли «потеряшку»: столичные спасатели провели тренировку по поиску людей в лесу

В деревне Зыбино Троицкого административного округа прошла тренировка по поиску людей в лесу с участием всех подведомственных организаций Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

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