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Маск не признал права Зеленского представлять волю украинского народа

Маск не признал права Зеленского представлять волю украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский не может заявлять, что представляет волю украинского народа. Об этом заявил американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

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