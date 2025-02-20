Маск не признал права Зеленского представлять волю украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский не может заявлять, что представляет волю украинского народа. Об этом заявил американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
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