НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Ко Дню Защитника Отечества названы финансовые привычки мужчин в Крыму

Ко Дню Защитника Отечества названы финансовые привычки мужчин в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Почти 40% мужчин в возрасте от 35 до 45 лет регулярно оплачивают топливо и другие услуги на АЗС, следует из данных исследования РНКБ (входит в группу ВТБ), которое было проведено среди клиентов банка в честь Дня защитника Отечества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх