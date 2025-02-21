Ко Дню Защитника Отечества названы финансовые привычки мужчин в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Почти 40% мужчин в возрасте от 35 до 45 лет регулярно оплачивают топливо и другие услуги на АЗС, следует из данных исследования РНКБ (входит в группу ВТБ), которое было проведено среди клиентов банка в честь Дня защитника Отечества.
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