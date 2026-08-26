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Panama, El Salvador declare emergencies over El Niño impacts

Panama, El Salvador declare emergencies over El Niño impacts

El Salvador and Panama have declared their highest-level alerts nationwide as the effects of El Niño threaten economies and residents' safety.

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