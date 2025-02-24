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Тульские дроны "Овод" уничтожили бронетранспортер ВСУ на сватовском направлении

Тульские дроны "Овод" уничтожили бронетранспортер ВСУ на сватовском направлении

На сватовском направлении тульские FPV-дроны "Овод" нейтрализовали американский бронетранспортер ВСУ.

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