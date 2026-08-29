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Царьград

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Павел Перегудов анонсировал создание фильма с ИИ в России

Павел Перегудов анонсировал создание фильма с ИИ в России

Продюсер Павел Перегудов сообщил, что в России создаётся игровой фильм с использованием искусственного интеллекта.

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