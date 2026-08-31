Карлос Сайнс поставил точку в слухах о переходе в Audi

Карлос Сайнс поставил точку в слухах о переходе в AudiPirelliЧетырёхкратный победитель гонок Формулы 1 Карлос Сайнс подтвердил, что не собирался уходить из Williams ради Audi, несмотря на тяжёлый для команды сезон-2026.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым