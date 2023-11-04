Стихия раздавила автомобиль? Кто ответит за упавшее дерево

Практически ни один автомобилист не застрахован от повреждения машины упавшим на нее деревом. Риск обнаружить свой автомобиль разбитым многократно возрастает в условиях стихии, которые то и дело обрушиваются на разные регионы России.
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