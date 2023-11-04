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За рулем

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  • Валерий Бирюков
    Одобряю только при одном условии - из зарплат (а лучше доходов) депутатов.Повысит безопасно...
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Стихия раздавила автомобиль? Кто ответит за упавшее дерево

Стихия раздавила автомобиль? Кто ответит за упавшее дерево

Практически ни один автомобилист не застрахован от повреждения машины упавшим на нее деревом. Риск обнаружить свой автомобиль разбитым многократно возрастает в условиях стихии, которые то и дело обрушиваются на разные регионы России.

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