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Царьград

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Сахарозаменители меняют обмен веществ вплоть до внуков: шокирующие итоги эксперимента

Сахарозаменители меняют обмен веществ вплоть до внуков: шокирующие итоги эксперимента

Чилийские биологи выяснили, что бескалорийные подсластители – сукралоза и стевия – способны надолго перестраивать метаболизм, причём эти сбои сохраняются даже у тех, кто сам их никогда не пробовал.

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