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Семейный сценарий: почему дочь Брижит Макрон повторяет модель отношений матери

Семейный сценарий: почему дочь Брижит Макрон повторяет модель отношений матери

ПАРИЖ, 3 сентября, ФедералПресс. 42-летняя дочь Брижит Макрон Тифен Озьер завела роман с 22-летним студентом бизнес-школы и инструктором по кайтсерфингу Антуаном Леконтом.

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