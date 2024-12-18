Маск может стать спонсором оппозиции в Британии

Британская праволиберальная партия евроскептиков Reform UK ведет переговоры о том, чтобы американский предприниматель и соратник Трампа Маск предоставил ей финансирование, сообщил BBC* лидер партии, депутат Палаты общин и один из бывших лидеров движения за выход Великобритании из Евросоюза Найджел Фарадж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии