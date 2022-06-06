В Санкт-Петербурге в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» транспортными полицейскими для воспитанников Центра социальной помощи организована профилактическая акция

В рамках Всероссийской акции МВД России «Каникулы с Общественным советом» транспортные полицейские и члены Общественного совета провели профилактическое мероприятие для подопечных Центра социальной защиты семьи и детей Адмиралтейского района Северной столицы.
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