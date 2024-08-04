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Царьград

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Учёные считают, что мёд и зелень в пожилом возрасте лишь ускоряют процесс старения

Учёные считают, что мёд и зелень в пожилом возрасте лишь ускоряют процесс старения

Ученые нашли способ замедлить процессы старения и улучшить обмен веществ в пожилом возрасте.Последние исследования американских учёных говорят о том, что пожилым людям следует воздерживаться от продуктов с высоким содержанием фолиевой кислоты.

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