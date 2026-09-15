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Whistleblower: Agents told to skirt state laws in Trump's voter hunt

Federal immigration investigators may have violated state laws while carrying out a Trump administration effort to identify alleged unlawful voters.

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