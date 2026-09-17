Дрон ВСУ оборвал жизнь главы избирательной комиссии в Запорожской области

Дрон ВСУ оборвал жизнь главы избирательной комиссии в Запорожской областиВ Запорожской области жертвой удара украинского беспилотника стала женщина, стоявшая во главе участковой избирательной комиссии № 394.
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