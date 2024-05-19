В ближайшие часы на Кубань обрушится ливень с грозой, градом и ветром 20 м/с

В ближайшие часы на Кубань обрушится ливень с грозой, градом и ветром 20 м/сВ ближайшие часы и до конца суток местами в Краснодарском крае и в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20 м/с.