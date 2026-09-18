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Орловские новости

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Явка на выборах депутатов Госдумы в Орловской области составила 14%

Явка на выборах депутатов Госдумы в Орловской области составила 14%

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Орловской области на 15:00 составила 14,03%. Это следует из данных ЦИК РФ.

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