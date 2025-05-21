Стало известно, как внука Аллы Пугачевой едва не застрелили в США

Сегодня, 21 мая, отмечает свой 34-й день рождения старший внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков. Его жизнь всегда была в центре внимания, и чего только о нем не говорили! Общественность бурно обсуждала его решение строить карьеру в США, пристально следя за каждым шагом наследника звездной династии за океаном.