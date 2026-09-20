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Военное обозрение

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США рассматривают варианты ударов по хуситам, но пока решение не принято

США рассматривают варианты ударов по хуситам, но пока решение не принято

Саудовская Аравия продолжает запрашивать помощь против «Ансаруллы».

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