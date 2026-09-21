В Свердловской области водитель Volkswagen насмерть сбил женщину

В Ирбитском районе Свердловской области 20 сентября 61-летний водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая шла по проезжей части во встречном направлении без световозвращающих элементов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Донбасс - ещё не ...
- С Минтранс России р...
- ИК Когда переговоры?...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым