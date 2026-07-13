Губернатор Гусев объявил тревогу из-за угрозы удара БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил тревогу из-за угрозы атаки БПЛА на регион. В Лискинском районе активированы системы оповещения, в связи с возможным ударом беспилотников, чтобы обеспечить безопасность жителей.
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