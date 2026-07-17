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Суд оштрафовал Надеждина* на тысячу рублей за экстремистскую символику

Суд оштрафовал Надеждина* на тысячу рублей за экстремистскую символику

www.globallookpress.com/Alexey Belkin/Business Online Долгопрудненский городской суд Московской области назначил наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей экс-депутату Госдумы Борису Надеждину* за демонстрацию экстремистской символики.

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