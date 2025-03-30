Ученые в США лишились $3 млрд из-за президента Трампа

Американские научные круги столкнулись с ощутимой проблемой: с момента вступления Дональда Трампа на пост президента объем финансирования, выделяемого Национальными институтами здоровья (NIH), сократился более чем на 3 миллиарда долларов.
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