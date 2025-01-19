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Петербургский дневник

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В Петербурге задержали второго участника смертельного ДТП на Обводном канале

В Петербурге задержали второго участника смертельного ДТП на Обводном канале

Возбуждено уголовное дело Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила о задержании водителя «Шкоды» - участника вчерашнего ДТП на Обводном канале, которое закончилось гибелью двух человек.

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