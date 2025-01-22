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БМ-21 "Град" сорвал контратаку ВСУ и изменил ход событий в Курахово

БМ-21 "Град" сорвал контратаку ВСУ и изменил ход событий в Курахово

Подразделения "Южной" группировки войск пресекли контратаку ВСУ на направлении Курахово, используя реактивные системы БМ-21 "Град".

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