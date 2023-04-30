ЦРУ/МИ6 латинизацией языка готовит ликвидацию старых элит ЦА с заменой их на банды своих террористов

Рената Алимова: О значении русского языка и кириллицы для Центральной Азии«Успешное участие США в развитии Центральной Азии продвинет интересы в сфере национальной безопасности и внесет вклад в защиту нашей родины, граждан и интересов за рубежом.
Рената Алимова: О значении русского языка и кириллицы для Центральной Азии«Успешное участие США в развитии Центральной Азии продвинет интересы в сфере национальной безопасности и внесет вклад в защиту нашей родины, граждан и интересов за рубежом.
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