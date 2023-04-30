Информационный марафон - стартуем

22 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений МакЛауд
    про бритишей прям маслом по душе, ещё бы к лондону и вашингтону  подкрасться небольшой ракетой мегатонн несколько, чт...ЦАРЬГРАД. ГЛОБАЛЬ...
  • Сергей Елисеев
    Дойдём до Николаева, и этот крейсер взорвут.Юрий Борисов: За...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    ну а в чём проблема, знают где находится, шарахнуть парой ракет и ку ку гриня, больше не о чем будет договариваться н...Юрий Борисов: За...

ЦРУ/МИ6 латинизацией языка готовит ликвидацию старых элит ЦА с заменой их на банды своих террористов

ЦРУ/МИ6 латинизацией языка готовит ликвидацию старых элит ЦА с заменой их на банды своих террористов

Рената Алимова: О значении русского языка и кириллицы для Центральной Азии«Успешное участие США в развитии Центральной Азии продвинет интересы в сфере национальной безопасности и внесет вклад в защиту нашей родины, граждан и интересов за рубежом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх