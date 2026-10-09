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Царьград

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Светлана Мороз объяснила, почему изменилось лицо Меган Фокс

Светлана Мороз объяснила, почему изменилось лицо Меган Фокс

Пластический хирург Светлана Мороз прокомментировала изменения внешности Меган Фокс, вызванные, возможно, отечностью или филлерами.

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