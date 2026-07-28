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Поддержка карт памяти до 2 ТБ, влагозащита, мощный светодиодный фонарь и громкий динамик. Представлен смартфон Vivo T5e

Поддержка карт памяти до 2 ТБ, влагозащита, мощный светодиодный фонарь и громкий динамик. Представлен смартфон Vivo T5e

Недорогая новинка получила экран с частотой 90 ГцКомпания Vivo представила новый бюджетный смартфон Vivo T5e, который оснащен 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1600 х 720 пикселей), частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 570 нит.

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