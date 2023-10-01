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В Клязьминском водохранилище утонул автомобиль

В Клязьминском водохранилище утонул автомобиль

Авто самостоятельно нырнуло в воду у базы отдыха Хлебниково.В Клязьминском водохранилище у базы отдыха Хлебниково утонул автомобиль, куда водитель – молодая девушка – приехал покататься на вейкборде, сообщает тг-канал BAZA.

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