В Клязьминском водохранилище утонул автомобиль

Авто самостоятельно нырнуло в воду у базы отдыха Хлебниково.В Клязьминском водохранилище у базы отдыха Хлебниково утонул автомобиль, куда водитель – молодая девушка – приехал покататься на вейкборде, сообщает тг-канал BAZA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии