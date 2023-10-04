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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Думу внесли проект о прогрессивной шкале налогообложения для физических лиц

В Думу внесли проект о прогрессивной шкале налогообложения для физических лиц

В Думу внесли проект о прогрессивной шкале налогообложения для физических лиц Как красиво смотрится До 360 тыс.

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Комментарии
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Лидия
В 2005 году занималась этим вопросом. Отправили в Минфин экспертную оценку, а там вопреки нашим оценкам публично прозвучала версия о нецелесообразности прогрессивной шкалы. Так что решения принимаются, видимо,  по каким-то другим причинам.
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2 час.
Наталия
Как говорил Константин Станиславский, НЕ ВЕРЮ! Это просто дешевый пиар.
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2 час.
В
Владимир
Это известно. Я против огульной неконкретики.-&quot;Против пенсионеров за 5 минут и единогласно&quot;
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2 час.

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