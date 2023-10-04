В Думу внесли проект о прогрессивной шкале налогообложения для физических лиц

Лидия

В 2005 году занималась этим вопросом. Отправили в Минфин экспертную оценку, а там вопреки нашим оценкам публично прозвучала версия о нецелесообразности прогрессивной шкалы. Так что решения принимаются, видимо, по каким-то другим причинам.