Анна Хилькевич отклонила слухи о романе с футболистом Павлом Мамаевым после проекта «Выжить в Дубае», пояснив в интервью, что у них была связь, но не романтическая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС "Ни одного моста ...
- В Киев не поедет,...
- ОГ Михаила Ширвиндта...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым