Разработана программа для оценки содержания рения в породе

Подтвержденная склонность рения к образованию кластерных соединений, создающих типичные линии на масс-спектре, облегчает обнаружение малых концентраций рения в природном образце и позволяет создавать экспресс-методы для интегральной оценки содержания рения в новых месторождениях.
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