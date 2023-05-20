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МК: Клупов рассказал о исчезновении танков Leopard и Challenger в СВО

МК: Клупов рассказал о исчезновении танков Leopard и Challenger в СВО

По мнению военного эксперта Рустема Клупоа, украинские вооружённые силы возможно хотят заманить все российские войска в район Артемовска (Бахмута) с помощью уловки, поскольку на этом участке не было замечено танков типа Леопард и Челленджер.

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