Глава МККК Сполярич обсудила с Лавровым ситуацию в Курской области

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич обсудила на встрече в Москве с руководителем министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ряд тем, включая ситуацию в Курской области.
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