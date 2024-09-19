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Глава МККК Сполярич обсудила с Лавровым ситуацию в Курской области

Глава МККК Сполярич обсудила с Лавровым ситуацию в Курской области

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич обсудила на встрече в Москве с руководителем министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ряд тем, включая ситуацию в Курской области.

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