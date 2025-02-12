Боевое товарищество у казаков

ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ Автор, какие украинцы? Вы упоминаете " Тараса Бульбу" перечитайте внимательно. У Н.В. Гоголя нет "украинец" ! Там РУССКИЕ!

Леонид Никулин ну насчет запорожского варианта явно погорячились-в сущности это были не столько казаки -сколько сброд бежавших отовсюду преступников и бандитов.. анархия..тогда и махновцы -тоже казаки