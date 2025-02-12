Богатырское наше правило — Надо другу в беде помочь, Отстоять в борьбе дело правое, Силу силушкой превозмочь.
Боевое товарищество у казаков
Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Автор, какие украинцы? Вы упоминаете " Тараса Бульбу" перечитайте внимательно. У Н.В. Гоголя нет "украинец" ! Там РУССКИЕ!
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9 час.
Леонид Никулин
ну насчет запорожского варианта явно погорячились-в сущности это были не столько казаки -сколько сброд бежавших отовсюду преступников и бандитов.. анархия..тогда и махновцы -тоже казаки
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9 час.
Nik Nik
Хрень конечно, но радует что автор хоть фильм по Гоголю посмотрел. Глазки значит на месте, но материал надо лучше готовить.
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7 час.
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