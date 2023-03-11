Юрий Каминский: «Конечно, рад за Латыпова. Ситуация с ветром была непростая, много времени потратили на пристрелке, чтобы понять, как работать»

Юрий Каминский прокомментировал победу Эдуарда Латыпова в гонке преследования. Латыпов победил на этапе Кубка Содружества в Тюмени и досрочно выиграл общий зачет турнира.
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