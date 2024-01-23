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Песков: ВС РФ не наносили удары по гражданским объектам в Киеве и Харькове

Песков: ВС РФ не наносили удары по гражданским объектам в Киеве и Харькове

В Кремле не считают, что ракетные удары Вооруженных сил России по Киеву и Харькову — ответ за обстрел украинскими войсками Донецка, поскольку в первом случае были атакованы военные объекты, а не гражданские.

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