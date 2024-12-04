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В Израиле не обсуждают передачу Киеву российского оружия

В Израиле не обсуждают передачу Киеву российского оружия

Globallookpress В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не обсуждают вопрос передачи Украине якобы российского оружия, захваченного израильскими военными у "Хезболлы" и ХАМАС, рассказал "Известиям" советник премьер-министра Дмитрий Гендельман.

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