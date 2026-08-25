В Ливенском суде раскрыли аферу с билетами Банка приколов под матрасом

Жительница Орловской области подменила пенсию соседке и избежала срока. В Ливенском районном суде Орловской области завершилось рассмотрение криминального сюжета, сценарий которого вполне мог бы стать основой для авантюрной комедии.
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