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В Ливенском суде раскрыли аферу с билетами Банка приколов под матрасом

В Ливенском суде раскрыли аферу с билетами Банка приколов под матрасом

Жительница Орловской области подменила пенсию соседке и избежала срока. В Ливенском районном суде Орловской области завершилось рассмотрение криминального сюжета, сценарий которого вполне мог бы стать основой для авантюрной комедии.

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