Сотрудниками полиции по горячим следам задержан мужчина, который подозревается в незаконной вырубке хвойных деревьев в Оренбургской области

В дежурную часть ОМВД России по Первомайскому району поступило заявление от лесничего о том, что неизвестное лицо совершило незаконную вырубку леса в двух километрах от села Мирошкино в количестве девяти деревьев хвойной породы - сосен, чем причинило материальный ущерб на общую сумму более 75 тысяч рублей.
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