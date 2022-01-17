Сотрудниками полиции по горячим следам задержан мужчина, который подозревается в незаконной вырубке хвойных деревьев в Оренбургской области

В дежурную часть ОМВД России по Первомайскому району поступило заявление от лесничего о том, что неизвестное лицо совершило незаконную вырубку леса в двух километрах от села Мирошкино в количестве девяти деревьев хвойной породы - сосен, чем причинило материальный ущерб на общую сумму более 75 тысяч рублей.