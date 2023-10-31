Украинские власти потерпели очередной провал во внешней политике. Организованная Западом и Киевом международная встреча на Мальте завершилась совсем не так, как планировал президент страны Владимир Зеленский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии