США ждет сокращения темпов добычи нефти К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании Wood Mackenzie Ltd.
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США ждет сокращения темпов добычи нефти К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании Wood Mackenzie Ltd.
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